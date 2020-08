Rapisce bimba di 6 anni fuori da casa, cosa accade quando il padre se ne accorge. Un filmato sconvolgente mostra un uomo che si approccia a una bambina, prima di tentare di portarla via dalla sua abitazione.

Immagini sconvolgenti quelle riprese da alcune telecamere di sicurezza stradali che mostrano un uomo vestito con una maglietta bianca e dei pantaloni neri avvicinarsi a due bambine in un cortile. L’uomo è visto accucciarsi affianco alle bambine e afferrare per i capelli di una delle due.

LEGGI ANCHE -> Bambina morta | crisi epilettica e respiratoria la uccide a 3 anni

LEGGI ANCHE -> Maddie McCann, sono altri 6 i bambini che Bruckner ha rapito e ucciso

Un uomo di 63 anni è stato incastrato dai filmati di sicurezza di una telecamera stradale mentre afferra una bambina per i capelli; lei sembra confusa, non conoscendo l’uomo e non sapendo cosa vuole. Alcuni momenti dopo, l’uomo prende il monopattino della bambina prima di condurla in strada. Il padre della bambina, però, avendo visto dalla finestra della propria abitazione ciò che stava accadendo, corre in strada e blocca lo sconosciuto. Dalle ricostruzioni sembra che lo colpisca in viso prima di consegnarlo alla Polizia. L’incidente è accaduto nella città di Uralsk, in Kazakistan.



LEGGI ANCHE -> Rapimento bambino | sconosciuta afferra piccolo | la mamma sventa tutto

Rapisce una bambina, il padre se ne accorge

La madre terrificata della bambina che rischiava di essere rapita in pieno giorno vicino la propria abitazione, ha detto ai media locali che: “E‘ successo tutto davanti a me e mio marito. Un uomo anziano si è avvicinato a nostra figlia e ha iniziato a toccarle i capelli. Un momento dopo ha condotto nostra figlia in strada mentre lei era sul monopattino. Le ha detto che voleva mostrarle alcune altalene“. Secondo la Polizia l’uomo era sotto l’effetto dell’alcool e contro di lui verrà aperto un caso per tentato rapimento.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!