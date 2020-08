Una tragedia colpisce un ragazzo morto a soli 14 anni per quella che sembra essere una violenta reazione, con una allergia scaturita dopo avere mangiato popcorn.

Un ragazzo è morto in maniera tragica a seguito di una violenta allergia scaturita dopo avere mangiato dei popcorn. Lui si chiamava Ruben Bousquet ed aveva soltanto 14 anni. Era andato al cinema per divertirsi, ma senza portare con sé il suo prezioso epipene, che avrebbe potuto salvargli la vita.

Purtroppo il ragazzo morto aveva una avversione allergica a diversi alimenti, tra cui la soia, l’uovo crudo ed il latte vaccino. Già in passato aveva subito degli shock anafilattici, dove ogni volta l’epipene aveva contribuito a trarlo fuori pericolo. Questa vicenda risale a due anni fa, al 18 aprile 2018. Ma se ne parla di nuovo perché è in corso una vertenza legale. Ruben era con i genitori in un cinema di Londra. Appena si era sentito male, la mamma ed il papà avevano subito fatto ritorno a casa perché si erano accorti che mancava l’epipene.

Ragazzo morto, l’autopsia riferisce di violenta reazione allergica

Poi hanno dovuto chiamare una ambulanza perché il giovane, che era una promessa dell’hockey su ghiaccio, è peggiorato nel breve volgere di pochi minuti. Il giovane non riusciva più a parlare, gli si era gonfiato il petto ed aveva anche perso conoscenza. Purtroppo Ruben era anche affetto da asma, congiuntivite ed eczema. A seguito di una autopsia il medico legale ha confermato che il decesso dell’adolescente è avvenuto a causa di uno shock anafilattico legato a qualcosa che aveva mangiato. E l’unica cosa ingerita in quelle ore erano i popcorn presi al cinema. Ma c’è ancora una indagine in corso e questa versione legata alla fatale ingestione di popcorn comporta comunque dei dubbi. L’inchiesta prosegue.

