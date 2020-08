Mulan, il live-action non andrà al cinema: decisa l’uscita – VIDEO

Il live action di Mulan non andrà al cinema, ma arriva in streaming a settembre su Disney +: annunciata la data dell’uscita.

L’adattamento in live action della pellicola Disney di Mulan vedrà finalmente la luce del giorno, ma non nei cinema come inizialmente previsto. Dopo ripetuti ritardi dovuti al Coronavirus, il tanto atteso remake sarà presentato in anteprima in un formato digitale.

Alla fine i produttori si sono arresi e hanno dovuto fare i conti proprio con l’epidemia di Coronavirus. Dopo diversi ripetuti tentativi di far uscire Mulan nei cinema, Disney ha finalmente scelto la soluzione ovvia: farlo uscire il film sulla propria piattaforma di streaming.

Ma attenzione, non basterà essere abbonati a Disney + per poter vedere il film. Infatti, dopo diversi tira e molla, la Disney ha deciso che il film sarà disponibile sul mercato americano, attraverso la propria piattaforma streaming, a partire dal prossimo 4 settembre. Il costo sarà particolarmente esoso: 29.99 dollari, ma che garantiranno visioni illimitate, a quanto pare. Per i fan del cartone, nel frattempo, possono sempre rivedere la versione originale, disponibile con l’abbonamento a Disney +.