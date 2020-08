Meteo, previsioni: quando torna il caldo africano

Previsioni agosto 2020: quando torna il caldo africano. Il meteo per le prossime settimane e Ferragosto

Sarà un agosto pazzerello questo dell’estate 2020 con continui capovolgimenti di fronte. Siamo sulle montagne russe del meteo e il contraltare alle temperature bollenti dei giorni scorsi sono quelle fresche – quasi autunnali vedendo le minime – di questo inizio settimana. Fra temporali e venti forti l’estate sembra essere andata in pausa in questo inizio agosto. Ma niente paura le previsioni meteo ci dicono che l’estate tornerà scoppiettante. Anche troppo. E’ infatti all’orizzonte una nuova ondata di caldo rovente proveniente dall’Africa. Ma quando avverrà?

Previsioni meteo, quando arriva il super caldo

L’estate 2020 è stata graziata sotto il profilo del caldo. Rispetto allo scorso anno, per non parlare delle estati da record del 2017, 2013 e 2003 quest’estate 2020 è stata molto mite sul fronte dei valori termici. Le ondate di caldo dall’Africa non si sono state a giugno e a luglio soltanto sul finire abbiamo patito e boccheggiato per le alte temperature. Gli esperti del meteo prevedono che avremo un altro paio di ondate bollenti. Una si dovrebbe verificare sul finire della settimana, inizio della prossima. Sarà però meno intensa di quella che abbiamo vissuto con temperature che non andranno oltre i 35 gradi. La seconda sarà intorno al 20 agosto e sarà rovente.

Le temperature basse di questi primi giorni di agosto non dureranno a lungo così come i temporali che imperversano a macchia di leopardo su mezza Italia sono destinati a finire a breve. Infatti già sul finire della settimana avremo un aumento dell’Alta Pressione il che significa aumento termico e bel tempo stabile. Per il weekend e per la settimana di Ferragosto l’estate tornerà nel vivo con temperature decisamente molto calde e sole pressoché ovunque. Fra il 9 e il 10 agosto la colonnina di mercurio salirà ben oltre i 30 gradi per effetto dell’anticiclone africano che tornerà a inviare aria bollente sull’Italia.

Per la fine della prossima settimana, ossia per Ferragosto, dovrebbe affacciarsi nuovamente all’orizzonte il ciclone Atlantico che metterà nuovamente in freezer l’estate al Nord. Soprattutto sui rilievi, ma anche sulle pianure, del settentrione sono attesi rovesci e temporali. Al Centro-Sud invece l’anticiclone la farà da padrone garantendo un ferragosto da manuale, ossia caldo e soleggiato.

La terza settimana di agosto potrebbe essere condizionata dall’anticiclone africano. Dal 19/20 agosto è prevista una nuova ondata rovente con temperature oltre i 35 gradi e ben sopra la media del periodo. Dovrebbe essere un interludio breve di 2/3 giorni per poi regredire e far trionfare l’Anticiclone delle Azzorre che senza eccessi ci dovrebbe garantire un fine agosto soleggiato e piacevole.