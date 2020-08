Manila Nazzaro, dopo Temptation parte una nuova avventura

L’ex Miss Italia Manila Nazzaro non si ferma più: dopo Temptation Island, parte per lei stasera una nuova avventura professionale.

Appena uscita dall’avventura ‘a lieto fine’ del reality show Temptation Island, dove è riuscita a consolidare il suo rapporto con l’ex calciatore Lorenzo Amoruso, Manila Nazzaro è pronta a intraprendere una nuova avventura televisiva.

La coppia si è confessata ai microfoni del settimanale ‘Chi’ e in particolare è stato l’ex calciatore a sbilanciarsi: “Avevamo bisogno di risposte per il futuro. E le abbiamo avute. Nozze? Io la sposerei domani! Sul figlio freno perché abbiamo trovato un equilibrio tutto nostro”.

Da parte dell’ex Miss Italia, nell’intervista c’è spazio anche per parlare del suo ex marito, Ciccio Cozza, e della disastrosa fine della loro relazione: “Abbiamo rotto perché lui era diventato un’altra persona. Ho scoperto che aspettava un bimbo da un’altra donna tramite i social. Noi eravamo in fase di separazione, ma mi aspettavo almeno di essere avvertita visto che è il padre dei miei figli”.

Tutto questo, così come Temptation Island, fa però ormai parte del passato sia sentimentale che lavorativo dell’ex Miss Italia, che è già pronta a una nuova avventura. Da stasera, infatti, su Raidue in seconda serata affiancherà Federico Quaranta e Laura Forgia nel programma “E la chiamano estate”, un viaggio nelle vacanze estive degli italiani.