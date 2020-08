Inter Getafe Europa League: streaming gratuito, diretta tv, formazioni

Si gioca oggi la partita tra Inter e Getafe, valida per gli ottavi dell Europa League: vedere in streaming gratuito, diretta tv, formazioni probabili.

Tornano dopo il lockdown anche le coppe europee e la prima formazione italiana a esordire in campo per gli ottavi dell’Europa League è l’Inter. La squadra di Conte è impegnata stasera a Gelsenkirchen contro il Getafe.

Il match di andata venne rimandato a marzo a causa del Coronavirus, insieme a quello tra Siviglia e Roma, quindi in deroga al regolamento le due squadre italiane, contrariamente alle altre sfide, si affronteranno in una partita secca che darà l’accesso alla final eight.

Dove vedere in diretta e in streaming la partita tra Inter e Getafe

Il match che si gioca questa sera a partire dalle ore 21.00 all’Arena AufSchalke di Gelsenkirchen sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e su Tv8, in quest’ultimo caso nell’ambito di Diretta Goal. Si potrà seguire la diretta streaming dell’evento anche su Now Tv e Sky Go. Inoltre, sul sito di Tv8 è possibile seguire in streaming il programma Diretta Goal.

Archiviato il campionato con il secondo posto a -1 dalla Juventus e un buon finale di stagione, che le ha consentito di ottenere gli stessi punti in campionato dell’anno del Triplete, l’Inter torna in campo per la sfida contro il Getafe negli ottavi di Europa League. Si tratta di una sfida inedita: le due squadre infatti non si sono mai affrontate.

Inter Getafe: le formazioni in campo questa sera

Un’incognita questo Getafe per la squadra di Conte, che è comunque favorita sulla carta. Ancora una volta, nell’Inter dovrebbe partire dalla panchina Christian Eriksen. Queste le probabili formazioni in campo:

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; B. Valero; Lukaku, Lautaro. All. Conte

Getafe (4-4-2): Soria; Suarez, Etxeita, Djene, M. Olivera; Nyom, Maksimovic, Arambarri, Cucurella; Hugo Duro, Mata. All. Bordalas.