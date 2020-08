Un botto tremendo ed un uomo perde la vita. L’incidente stradale che ha coinvolto un camion e un furgone si chiude in tragedia, c’è anche un uomo gravissimo.

Cosa la vita ad una persona l’incidente stradale avvenuto questa mattina prestissimo in Piemonte. Lo schianto fatale ha avuto luogo sull’Autostrada A4 Torino-Trieste, nel tratto compreso fra Mesero e Novara Est, alle 06:00 di mercoledì 5 agosto 2020.

LEGGI ANCHE –> Mamma scomparsa | sparita dopo incidente | lei e il figlioletto svaniti nel nulla

La vittima è un uomo di 58 anni, che ha perso la vita sul colpo. Resta gravemente ferito invece un 39enne, dopo che un mezzo pesante ed un furgone si sono scontrati con estrema violenza. Entrambi risultano di nazionalità straniera e stavano viaggiando insieme quando è avvenuto l’impatto. Si è salvato il conducente del camion, il quale ha rimediato soltanto qualche ferita di lieve entità. Subito sono accorse sul posto una automedica e due ambulanze, accompagnate dai Vigili del Fuoco. Quest’ultimi hanno provveduto ad estrarre i corpi dalle lamiere.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Firenze, terribile incidente sull’A1: muore una donna

Incidente stradale, autorità al lavoro per stabilire le cause

Accorse anche le forze dell’ordine che hanno svolto i rilievi del caso e che ora stanno cercando di ricostruire la dinamica di questo incidente stradale. Per il momento le cause che hanno dato origine al disastro non sono note. Ma l’impatto ha dato adito alla formazione di una cosa lunga per diversi chilometri in direzione Novara. Istituita una uscita obbligatoria nel Comune di Marcallo Mesero, con un rientro in autostrada consigliato all’ingresso di Novara Est. La circolazione risulta fortemente rallentata anche in altre arterie limitrofe.