Giulia De Lellis Andrea Damante, arriva lo sfogo: “Sono tutte cavolate”

Ancora voci sul possibile addio tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, ma l’ex tronista di Uomini e Donne ha voluto smentire tutto al settimanale Chi

La storia d’amore tra Andrea Damante e Giulia De Lellis è sempre al centro di numerosi scoop di gossip. La coppia non si fanno più vedere in compagnia sui profili social e così la stessa Giulia ha svelato sulle stories di Instagram: “Stavolta ho una buona ragione” affermando di aver avuto problemi anche con il suo telefono. Ma i fans più accaniti non credono a questa versione, ma l’ex tronista di Uomini e Donne ha voluto rispondere alle presunti voci su un possibile addio tra i due e così ai microfoni del settimanale Chi ha rivelato: “Sono tutte cavolate”.

Leggi anche –> I progetti per il futuro: “Ecco cosa farò…”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Giulia De Lellis Andrea Damante, la storia continua

I due sono stati insieme durante il lockdown convivendo a Pomezia per poi tornare alla vita di sempre a Verona. La coppia è stata protagonista già in vacanza a Ponza per poi diffondersi presunti voci sull’addio tra i due, che è stato smentito dallo stesso Damante al settimanale Chi. Infine, nelle ultime ore è diventato virale un video di Andrea con una voce in sottofondo che sembra proprio quella della De Lellis.