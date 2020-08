Fabio Fazio, l’annuncio sul futuro: “In arrivo un nuovo programma”

Novità in vista per la prossima stagione di Che Tempo che fa con Fabio Fazio protagonista assoluto: ecco tutte le curiosità sul futuro

Fabio Fazio si sta rilassando in queste settimane prima in costiera amalfitana, poi in Liguria. E così in una lunga intervista ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni lo stesso conduttore ha svelato anche la nuova edizione di Che tempo che fa che andrà in onda su Rai3, che ripartirà dal prossimo 27 settembre. Al suo fianco ci saranno sempre Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. “Il programma resta quello di sempre a prescindere dalla migrazioni di canale”. Poi ha aggiunto: “Poi per quanto riguarda il futuro bisognerà vedere se ci sia o meno il pubblico in base alle regole in vigore da settembre”.

Fabio Fazio, tutte le novità

Così lo stesso Fazio ha parlato anche di un nuovo possibile progetto in vista della prossima stagione: “Ho in mente l’idea di un nuovo programma di intrattenimento sulla storia della televisione”. La sua voglia è quella di fare televisione come una volta, come un mezzo per il Paese e per compagnia alle famiglie. Per ora non ci sarebbero novità importanti sul nuovo format aspettando così l’annuncio ufficiale. Con Luciana Littizzetto ha rivelato, infine, di sentirsi tutti i giorni: non solo colleghi, ma anche amici di vecchia data.