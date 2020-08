Una giovane donna morta poco prima del matrimonio: va a spassarsela con le amiche ma due giorni di festeggiamenti finiscono con il costarle la vita.

Una donna è morta dopo un fine settimana trascorso con i suoi quattro amici, dopo aver bevuto troppo del suo gin fatto in casa. La vittima si chiamava Sarah Howson e negli ultimi tempi era estremamente entusiasta del fatto di doversi sposare a breve.

Purtroppo il weekend passato in un rinomato parco vacanze le era costato caro. Parliamo al passato in quanto la vicenda risale al 13 ottobre 2019 a Burton Pidsea, dove Sarah, 34 anni, era andata per spassarsela con delle amiche. Le compagne della donna morta hanno rilasciato una deposizione nella quale tutte loro avevano fatto riferimento a quel gin preparato in casa dalla stessa vittima. Dopo due giorni di bagordi, Sarah aveva iniziato a stare malissimo, ricevendo aiuto dalle amiche. “Sembrava estremamente ubriaca, l’abbiamo messa a letto dopo averle fatto indossare il pigiama.

Donna morta, letale una assunzione massiccia di alcolici

Qualche ora dopo, verso le 06:30 del mattino, tutte loro andarono a controllarla ma la trovarono esanime, senza che respirasse. Subito scattarono i soccorsi, mentre qualcuna stava praticando a Sarah delle manovre di primo soccorso. Soltanto mezzora dopo però la giovane venne dichiarata morta. Le indagini relative al caso riferiscono che non era accaduto nulla di sospetto, a parte l’eccessivo ricorso agli alcolici per divertimento. Difatti il livello degli stessi nel sangue della donna era di quattro volte superiore al limite consentito. Secondo il medico legale, assumere una così grossa quantità di alcol in un lasso di tempo ristretto ha finito con il mettere sotto eccessivo stress il fisico di Sarah. Il tutto in aggiunta alle bevute effettuate il giorno prima. Alla fine il corpo della donna non ha retto.

