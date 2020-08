Sono finalmente iniziate le vacanze anche per Diletta Leotta, molto tardi rispetto al solito. E lei ammalia Instagram assieme alle sue amiche.

Vacanze 2020, si comincia per Diletta Leotta. La 28enne telegiornalista sportiva, volto noto dell’emittente DAZN, è finalmente libera da ogni impegno di lavoro e può indossare il costume da bagno. Eccola quindi volare a casa sua, a Catania, per stare in tutta tranquillità in famiglia. La Leotta incontra le amiche e si concede il primo bagno della stagione, come scrive lei stessa sul suo profilo social che vanta milioni di followers.

LEGGI ANCHE –> Diletta Leotta Daniele Scardina | lei parla della rottura | ‘Questione delicata’

Visualizza questo post su Instagram Finalmente Estate ☀️ Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 5 Ago 2020 alle ore 9:29 PDT

E sarà una vacanza da single, la prima per lei in questo modo dopo tanto tempo. Infatti la storia con Daniele Scardina sembra proprio essere finita. Lui se ne starebbe in tutta spensieratezza ad Ibiza con gli amici, località dove proprio l’anno scorso il pugile e la Leotta avevano creato la loro alcova a giugno. Ora invece le cose sono molto diverse. Anche Scardina fa parte del passato, come Matteo Mammì (che pare stia vedendo Elisabetta Gregoraci, n.d.r.). Poco male per Diletta, che ora ha solo bisogno di staccare la spina.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Diletta Leotta, l’ultimo giorno in radio lascia senza parole: “Niente difetti”

Visualizza questo post su Instagram Il primo bagno non si scorda mai 😄🌅 #summer20 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 4 Ago 2020 alle ore 11:23 PDT

E ad aiutarla in questo ci pensano le sue amiche. Tutte insieme posano per uno scatto di quelli da ricordare. I fans di Diletta non hanno le parole, anzi si: e qualcuno magari esagera pure nei commenti. Ma come fare per controllare i bollenti spiriti alla vista di così tante bellissime?

LEGGI ANCHE –> Diletta Leotta: la storia con Scardina è finita per un tradimento