Qual è la verità in merito alla storia tra i ‘Damellis’? Giulia De Lellis ed Andrea Damante stanno ancora insieme? È lei a rompere il silenzio su Instagram.

Ma i ‘Damellis’ stanno insieme o no? Si rincorrono le voci su di una presunta rottura tra Giulia De Lellis ed Andrea Damante. A fugare ogni dubbio è però la giovane influencer romana, che tramite una storia pubblicata sul suo profilo personale Instagram dice come stanno andando le cose. “Ho letto articoletti, voci varie. Ma qui c’è una Playstation completamento intatta, così come la cabina armadio di andrea ed il resto della cosa. È sicuramente un periodo particolare della nostra vita. Molto cose sono cambiate ed altre stanno cambiando. E non è un periodo semplice”. Il riferimento alla ‘Play’ ed alle cose di Damante “intatte” è a quanto avvenuto in passato.

In un aneddoto narrato anche nel suo libro uscito l’anno scorso “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!”. In cui la De Lellis, quando scoprì che Damante l’aveva tradita, gli sfasciò per l’appunto una console di gioco. E quel “la sua roba è tutta intatta” vuol dire che le cose tra i Damellis vanno bene, nonostante sui social non si vedono più insieme.

Damellis, Giulia perde le staffe su Twitter: “Nessuna crisi”

Visualizza questo post su Instagram Inbetween marble and sky ☁️ Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103) in data: 28 Lug 2020 alle ore 10:15 PDT

Damante e la De Lellis magari stanno vivendo qualche periodo di tensione come capita a tutte le coppie. Ma il loro amore, ritrovato durante la quarantena della scorsa primavera con tanto di felice convivenza di due mesi insieme, resiste. Ed è lei ad affermarlo.

