Antonella Elia, ancora critiche per il suo comportamento: quanti attacchi!

Il comportamento di Antonella Elia ha lasciato tutti senza parole con la sua voglia di perdonare anche il suo fidanzato dopo gli errori a Temptation Island

Non finiscono gli attacchi ad Antonella Elia dopo l’ultima edizione di Temptation Island. La bionda conduttrice è stata protagonista assoluta prima lasciando il fidanzato, per poi incontrarlo nuovamente dopo un mese perdonando il comportamento del 46enne. Le dinamiche sarebbero cambiate continuamente con Antonella pronta a dimenticare ciò che è successo nelle ultime settimane. E così sono arrivate numerose critiche per il suo comportamento a partire anche da Selvaggia Lucarelli che ha scritto su Tpi: “Bisogna riconoscerlo. Ci eravamo cascati. Eravamo certi che Temptation Island fosse la redenzione della Elia, l’occasione per dimostrare che non è una furbetta ma una donna con le sue fragilità e la sfortuna di aver incontrato un uomo che se ne approfitta per dominarla”.

Antonella Elia, numerosi attacchi

Così la stessa Manila Nazzaro, altra protagonista dell’avventura nel villaggio di Temptation, ha svelato ai microfoni di Vanity Fair il suo punto di vista: “Le ho dato un consiglio da sorella, ossia quello di non farsi umiliare da nessuno. Antonella è molto fragile, più di me anche se sembra forte. Lei sicuramente ora lo perdonerà, ma io non lo avrei mai fatto. Il perdono è un dono”. Infine, anche Antonio Zequila è intervenuto sulla vicenda affermando che per lui si tratta di un copione già scritto dove la coppia ha recitato alla grande.