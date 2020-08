Alberto Matano dà un calcio alle polemiche, la svolta crea invidia in tutti

Al termine di una stagione turbolenta e complicata, Alberto Matano ha deciso di dare un calcio deciso alle polemiche e si sta godendo l’estate.

La stagione televisiva 2019/2020 ha visto crescere la popolarità di Alberto Matano. L’ex mezzo busto, infatti, si è conquistato una discreta folla di fan grazie al primo anno di conduzione de ‘La Vita in diretta‘ ed ora è uno dei conduttori più seguiti sui social. Il lavoro svolto nel programma pomeridiano della Rai è stato apprezzato anche dai vertici dell’emittente statale, i quali lo hanno confermato per il prossimo anno e probabilmente gli offriranno anche un programma tutto suo in seconda serata.

Gradimento a parte, la stagione appena conclusa è stata complicata. Da un lato perché è stata stravolta dall’emergenza sanitaria, dall’altro perché la sintonia con la co-conduttrice non si è mai creata. Sebbene pubblicamente abbia smentito le voci che parlavano di un conflitto tra lui e Lorella Cuccarini, a fine stagione è stata lei stessa a confermarle con una lettera pubblica che ha causato una forte polemica.

Alberto Matano dà un calcio alle polemiche e si gode l’estate

La Cuccarini lo ha accusato di essere maschilista e di aver creato un ambiente nocivo per lei. Alberto Matano non ha mai risposto direttamente alle accuse, ma a prendere le sue difese ci sono state le colleghe e tutte le donne dello staff, le quali hanno smentito il presunto atteggiamento aggressivo e sessista del conduttore. Dopo quella lettera di risposta, Alberto ha voluto condividere un selfie in cui erano presenti tutti i componenti dello staff de ‘La Vita in Diretta’ ad eccezione della Cuccarini.

Passato oltre un mese da quella situazione, Alberto ha deciso di prendersi un periodo di relax e si sta godendo le vacanze dalla Calabria. Questa mattina ha voluto condividere con i suoi fan un post in cui mostra il bellissimo litorale di Soverato dove si trova. Accanto allo scatto scrive: “Nuvole e pace…”. Esattamente quello di cui aveva bisogno per allontanarsi da tensioni e polemiche.