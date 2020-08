A Cellino San Marco, Al Bano e Loredana Lecciso hanno ospitato un personaggio pubblico che si è reso inviso ai più negli ultimi giorni.

Galeotto fu il lockdown e il covid. Da quando è stata emessa la misura di sicurezza, Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi sono tornati ad essere una coppia in piena sintonia. Tra i due c’è stata negli anni qualche incomprensione che aveva portato a pensare che il cantante pugliese potesse addirittura tornare con l’ex moglie Romina Power. Ipotesi che è stata presentata in più occasioni dai giornali scandalistici, persino poco prima che i due annunciassero il ritorno di fiamma.

In questi giorni la coppia si gode la rinnovata sintonia e pensa a come gestire il futuro dei figli. In particolar modo quello della figlia maggiore Jasmine, da poco diciottenne e intenzionata ad avviare una carriera in campo artistico. Della giovane Carrisi si è parlato molto in queste settimane, con voci di corridoio che la vorrebbero addirittura al fianco del padre nella prossima edizione di Sanremo.

Al Bano e Loredana Lecciso ospitano il personaggio più contestato del momento

Ovviamente la coppia si dedica anche a coltivare le amicizie. In queste ore in casa loro ci sono degli ospiti speciali. Si tratta del personaggio pubblico più contestato del momento, Andrea Bocelli, e della moglie. Come saprete il tenore è stato duramente attaccato per le sue dichiarazioni in Senato sul Coronavirus. Dichiarazioni che lui stesso ha ritrattato, spiegando che le sue intenzioni e le sue parole sono state travisate.