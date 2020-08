Whatsapp, in arrivo messaggi che si auto-distruggono: ecco come e quando

Whatsapp, ulteriori novità in arrivo: messaggi che si auto-distruggono dopo una settimana, ecco quale sarebbe l’obbiettivo dell’aggiornamento.

Pare che sia in arrivo l’ennesima novità su Whatsapp: secondo il sito WABetainfo, l’ultimo aggiornamento beta per Android (la versione 2.20.197.4) prevede l’introduzione dei “messaggi in scadenza”, messaggi che si autodistruggono una settimana dopo essere stati inviati. Gli utenti potranno attivare le chat in scadenza nelle impostazioni dell’applicazione, e fare così in modo che alcuni messaggi si eliminino automaticamente sette giorni esatti dopo l’invio.

Whatsapp, novità in arrivo

L’obbiettivo principale di questa novità pare essere quello di mantenere più leggere e “pulite” le chat, eliminando automaticamente tutti i messaggi più vecchi. Non è da escludere che, in una fase più avanzata dell’aggiornamento, l’applicazione permetterà anche di eliminare i messaggi inviati da un’ora, un giorno etc. Pare inoltre che WhatsApp stia lavorando anche all’opzione “disattiva sempre”, che permetterà agli utenti di silenziare un gruppo o una chat per tempo indeterminato. Per ora è possibile farlo per un massimo di un anno. Ancora non è chiaro quando entreranno in vigore queste nuove funzioni all’interno dell’applicazione, ma i tempi di sperimentazione e prova non dovrebbero essere troppo lunghi.

