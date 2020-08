Questa immagine permette di elaborare un piccolo test visivo con chi decide di mettersi in gioco: il risultato cambia in base al numero di cavalli che vedi.

Oggi vi sottoponiamo un semplice test psicologico che permette di conoscere dei lati nascosti della vostra personalità. Come altre immagini simili è basata su un’illusione ottica. In questo caso, però, non ci sono delle figure complementari che è possibile notare a discapito l’una dell’altra, ma una figura composita all’interno della quale ve ne sono delle altre.

Come potete vedere l’immagine ci mostra uno o più animali. Il funzionamento del test è semplice, dovete rispondere alla domanda: Cosa avete visto per primo? La soluzione al gioco è triplice, potreste aver visto un solo cavallo, tra i 5 ed i 10 cavalli oppure 11 e più cavalli. Mettetevi dunque in gioco, osservate l’immagine e rispondete alla domanda.

Test visivo: quanti cavalli vedi?

Ecco di seguito le risposte al test:

Un solo cavallo

Se avete notato un solo cavallo significa che siete delle persone che hanno un visione globale. Il vostro carattere forte vi permette di essere un buon leader e di lavorare bene in squadra. Siete molto sicuri di voi stessi e vi assumente le responsabilità per i vostri errori. A volte, però, siete troppo razionali e trascurate la sfera emotiva.

Cinque o dieci cavalli

In questo caso siete delle persone serie, sulle quali poter fare affidamento. Avete fiducia nei vostri mezzi e tendete al perfezionismo in ogni cosa che fate. Se vi fissate un obiettivo vi prendete il tempo che serve ma non lo perdete mai di vista. La vostra energia è praticamente inesauribile e dovete trovare sempre qualcosa da fare, quindi spesso siete persone sportive. Nella frenesia che vi contraddistingue lasciate un gran disordine.

Undici o più cavalli

Vi contraddistingue la meticolosità. La vostra attenzione per il dettaglio vi permette di notare cose che agli altri sfuggono. Questa caratteristica vi permette di raggiungere la perfezione in ogni cosa che fate, ma può essere controproducente. Quando infatti non riuscite a raggiungere il livello che pensate e sapete di poter raggiungere vi sentite insicuri e vi lasciate abbattere, non fatelo.