Nuova presunta relazione per Rocco Casalino: il portavoce di Conte sorpreso a cena con Gabriele Rossi, a lungo considerato amante di Gabriel Garko.

Gabriele Rossi torna a far parlare di sé: dopo che a lungo si è discusso circa una sua relazione vera o presunta col collega attore Gabriel Garko, eccolo apparire insieme a Rocco Casalino, spin doctor del premier Conte.

Leggi anche –> Gabriel Garko ha un nuovo fidanzato? Le fotografie svelano la verità

Le foto esclusive le pubblica il settimanale ‘Chi’ in edicola domani: si vedono i due che probabilmente escono da un ristorante e sono in atteggiamenti molto intimi. Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, in precedenza i due avevano fatto un giro per Roma.

Leggi anche –> Gabriel Garko, dalla crisi sentimentale e al futuro in Tv

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Rocco Casalino e Gabriele Rossi stanno insieme?

Dunque, dopo aver sussurrato senza esplicitarlo di un ritorno di fiamma tra i due attori, ora il settimanale ‘Chi’ mostra il più giovane dei due a spasso con Rocco Casalino. Il quale da parte sua ha chiuso da poco una controversa relazione con il cubano Josè Carlos Alvarez. Relazione che lo aveva anche messo in difficoltà, dopo le accuse al fidanzato, finito nel mirino dell’antiriciclaggio per alcune operazioni di trading online.

Proprio questi episodi sono alla base della rottura tra i due: “Mi vergognavo, sono caduto in una profonda depressione, ho anche pensato di suicidarmi. Ed è da quel momento che è iniziato il nostro distacco”. Rocco Casalino sembra ora consolarsi appunto con Gabriele Rossi: i due condividono la partecipazione ai reality show, la prima edizione del Grande Fratello per il primo, la prima del Gf Vip, in cui giunse secondo, per l’altro.