Paolo Ruffini non sarà più a La Pupa e il Secchione: la reazione dell’attore

Novità in vista per la prossima edizione de La Pupa e il Secchione: non ci sarà più Paolo Ruffini alla conduzione, la reazione

A partire dalla prossima stagione andrà in onda una nuova edizione de “La Pupa e il Secchione” in onda su Italia Uno, ma non ci sarà Paolo Ruffini, protagonista alla conduzione lo scorso anno. Come svelato dal portale “Giornalettismo” l’attore toscano non sarà confermato, mentre al suo posto ci sarà Andrea Puccini. Così questa decisione non è stata minimamente accettata dallo stesso Ruffini, che si è infuriato davvero tanto. Come rivelato da Dagospia ha reagito davvero male dopo la comunicazione di questa scelta, ma al momento non si conoscono i motivi di questa repentina scelta. Nemmeno l’ex Pupa Francesca Cipriani dovrebbe essere presente. Pucci sarà solo sul palco nella conduzione della nuova edizione del programma di ItaliaUno.

Leggi anche –> Paolo Ruffini, chi è Simona: la presunta nuova fiamma – VIDEO



Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Paolo Ruffini, la mancata riconferma

Lo share del 10% non è riuscito così a trattenere Ruffini e Cipriani con i dirigenti che hanno voluto stravolgere i piani del programma di Italia1, che tornerà ad essere presente in autunno. Per ora non ci sono ancora date ufficiali e, inoltre, non si conosce cosa faranno i due: la Cipriani potrebbe tornare ad essere opinionista nel salotto di Barbara d’Urso.