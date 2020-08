Mara Venier è caduta di nuovo, ecco le sue condizioni

Ancora problemi per la conduttrice Mara Venier, che è caduta di nuovo dopo l’infortunio alla gamba dei mesi scorsi: ecco come sta

Ancora problemi per Mara Venier. La celebre conduttrice di Domenica In è stata protagonista in negativo con un altro piccolo incidente. La stessa presentatrice ci ha anche scherzato su dopo esser andata in onda con il gesso alla gamba con una frattura al piede durante l’emergenza Coronavirus. Nelle ultime ore, attraverso le stories su Instagram, ha svelato di essere pronta per una benedizione perché le continuano a capitare cose negative. Nella serata di ieri dopo la cena con famiglia ed amici, è tornata a casa, ma la stessa Mara è caduta nel giardino di casa sua a causa di un gradino. Su Instagram ha svelato: “Era buio, non l’ho visto”. Così subito dopo ha messo del ghiaccio con la stessa conduttrice che ha commentato ironicamente sempre sul suo profilo social: “Mi è andata bene. Me devo fa benedì ragazzi”.

