Malato di Coronavirus accusa: “Non parlate senza sapere, chiedete a me”

Un malato di Coronavirus guarito, Roberto Perruccio, attacca i negazionisti e li accusa: “Non parlate senza sapere, chiedete a me”.

Roberto Perruccio è stato malato di Coronavirus tra marzo e aprile: la sua è stata una lunga degenza, infatti per circa 40 giorni ha avuto i sintomi della malattia e per ulteriori 15 è dovuto stare in isolamento, non potendo perciò vedere suo figlio.

Ha scelto di usare Facebook per attaccare i cosiddetti ‘negazionisti’, sottolineando come spesso molto di loro abbiano poi paura del contagio: “Tu che credi che questo virus non esista, che però ti scansi di un metro quando ti dico che l’ho avuto, guardala bene questa foto”.

Lo sfogo di Roberto Perruccio, malato guarito dal Coronavirus

“Poi guardati allo specchio e sputati in faccia”, aggiunge con toni duri l’uomo, che pubblica una foto scattata il 18 marzo, in piena degenza. Quindi sottolinea come i suoi anticorpi stiano calando: “L’immunità perenne non esiste. E la durata degli anticorpi cambia da persona a persona. C’è chi li ha già persi. Non fatevi idee vostre su questo virus”.

Da parte di Roberto Perruccio anche un altro invito deciso: “Non state a sentire quei ca***ri che si ergono a tuttologi alla disperata ricerca di un pulpito. Chiedete a noi che ne siamo usciti e che ci stiamo facendo studiare per capirci qualcosa. Non mordiamo e non siamo contagiosi”. Secondo l’ex malato di Coronavirus, molti stanno abbassando la guarda: “Risvegliamoci un po’ tutti che la soglia dell’attenzione mi sembra un po’ bassina”.