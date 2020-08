Luca Onestini, lo sfogo su Instagram: “Ecco cosa mi hanno fatto le Iene”

Luca Onestini è la nuova vittima delle Iene. Uno scherzo ben congegnato gli ha fatto perdere la testa nel bel mezzo delle vacanze estive.

Chi la fa l’aspetti, recita un vecchio adagio. Luca Onestini ha appena provato sulla sua pelle quanto sia vero. In una giornata perfetta durante le tanto attese vacanze estive, è successo qualcosa che ha guastato il buonumore dell’ex tronista di Uomini e Donne. A tendergli la trappola è stata la redazione delle Iene. Proprio a lui che in passato aveva organizzato uno scherzo per la fidanzata Ivana Mrazova.

Luca Onestini vittima di un brutto scherzo

La vendetta, si sa, è un piatto che va servito freddo e Ivana Mrazova, complici le Iene, potrebbe aver pensato di far provare a Luca Onestini quello che ha dovuto passare lei. “Mi ha stravolto la giornata! Presto su Italia 1 vedrete cosa mi hanno combinato questi disgraziati”, annuncia il Nostro su Instagram.

Era stato Luca Onestini il primo a tramare per far credere a Ivana di avere una relazione clandestina con la sua istruttrice, che ogni giorno si recava a casa sua per curare il suo fisico. La Mrazova li aveva poi beccati nello stesso letto, e si era lasciata andare a un’indimenticabile scenata di gelosia. Ma chi di spada ferisce, di spada perisce…

