Incidente aereo: il velivolo prende fuoco, bilancio ancora incerto

Grave incidente aereo nella mattinata di oggi nel Sussex orientale, in Gran Bretagna: il velivolo prende fuoco, bilancio ancora incerto.

Un aereo leggero si è schiantato in una zona a nord di Heathfield, nel Sussex orientale, in Gran Bretagna. Lo affermano in queste ore i servizi di emergenza. I vigili del fuoco hanno estinto un incendio sulla scena.

Da quanto si apprende, l’aereo sarebbe precipitato su un terreno a nord di Heathfield alle 11.01. I pompieri di più stazioni sono stati chiamati pochi minuti dopo e hanno spento un incendio. I servizi di polizia e le ambulanze della zona sono attualmente sul posto.

Il report dell’incidente aereo in Gran Bretagna

Le informazioni su eventuali persone coinvolte seriamente nell’incidente non sono ancora disponibili. Lo ha riferito all’agenzia di stampa della Press Association il servizio antincendio e di soccorso dell’East Sussex. Un portavoce della polizia del Sussex ha dichiarato: “I servizi di emergenza stanno rispondendo a una chiamata di soccorso per un aereo leggero che è precipitato a Herring Lane, a nord di Heathfield”.

Al momento non ci sono ulteriori dettagli. Un portavoce del servizio di pronto soccorso della costa sud-orientale ha dichiarato: “Siamo attualmente sul luogo di un incidente aereo leggero a Cross-in-Hand. Siamo stati chiamati alle 11 e abbiamo inviato un certo numero di risorse sulla scena. Non abbiamo ulteriori aggiornamenti in questa fase”. Herrings Lane è una strada di campagna che scorre lungo la A26 attraverso il villaggio di Cross In Hand, a nord di Heathfield.