Protagonista a Temptation Island insieme a Lorenzo Amoruso, Manila Nazzaro non ha chiuso le porte ad una possibile partecipazione al Grande Fratello Vip

Novità in vista per i possibili concorrenti del Grande Fratello Vip, pronto alla nuova edizione con la conduzione di Alfonso Signorini. Così, dopo l’esperienza a Temptation Island, Manila Nazzarro potrebbe essere protagonista anche nella casa più spiata degli italiani. Ai microfoni di Vanity Fair ha fatto intendere di voler provare così una nuova avventura. Così la stessa donna ha svelato di essere anche disponibile a partire all’edizione del GFVip. Per ora non è arrivata nessuna smentita e, nel frattempo, ha rivelato che anche la sua dolce metà, l’ex calciatore Lorenzo Amoruso, ha ricevuto offerte importanti per il futuro. Il suo sogno, però, ha svelato sarebbe quello di lavorare con Maria De Filippi.

Leggi anche –> Francesca e l’anoressia: “Non è come dicono…” – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Grande Fratello Tv, il progetto di Manila Nazzaro

Durante la lunga intervista rilasciata ai microfoni di Vanity Fair la stessa Manila non ha escluso nemmeno un progetto condiviso con Amoruso con i due che hanno discusso spesso a Temptation: “Insieme siamo esilaranti, senza contare le figure di me**a che ogni tanto facciamo”, questo ha dichiarato la donna. Manila sarà nuovamente in onda sulle frequenze di Radio Zeta: inoltre, dal 5 agosto sarà trasmesso su Rai Due il programma E la chiamano estate, trasmissione incentrata sul turismo italiano dopo l’emergenza Coronavirus.