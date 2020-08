Giulia Molino, i progetti per il futuro: “Ecco cosa farò…”

Già ha riscosso un grande successo con la canzone “Va tutto bene”, ora Giulia Molino ha svelato tutti i piani per il futuro dopo l’esperienza ad “Amici”

L’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi ha visto protagonista, senz’ombra di dubbio, Giulia Molino, la cantante napoletana che ha riscosso successo anche in radio con “Va tutto bene“. Ai microfoni di Voi, la ragazza ha svelato anche cosa farà “da grande”: “In questo periodo ho scritto tanto, è stata davvero una grande fortuna. Ho raccolto tutti i frutti delle energie spese, del mio lavoro che ho messo a punto”. Poi ha aggiunto: “Amici è stato un successo, mi ha dato un grande slancio per il futuro”.

Giulia Molino, le confessioni della cantante

La cantante ha dovuto affrontare, inoltre, numerose sfide per imporsi cercando la sua identità musicale dopo le tante critiche dei professori. La giovane cantante napoletana, però, non ha mollato e ha cercato di tirare fuori tutto il proprio talento. Così la stessa Giulia ha rivelato: “Ho effettuato così un grande percorso di crescita, guardandomi anche dentro per migliorarmi caratterialmente. Ho capito che devo contare prima di tutto su me stessa allontanando le energie negative”. Infine, non vede l’ora di essere protagonista sul palco dopo l’emergenza Coronavirus: “Mi auguro ci siano nuovamente presto i concerti live. L’arte ti fa stare meglio e non deve essere relegata in secondo piano”.