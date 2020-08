Georgette Polizzi sui social: “Oggi vi sgancio il mio cu..”

La bellissima Georgette Polizzi fa scalpore un’altra volta sui social con la sua ironia. Al contempo lancia però alle donne un importante messaggio.

La bellissima stilista e influencer Georgette Polizzi torna sui social con un altro simpaticissimo scatto. La donna, che ha conquistato il piccolo schermo apparendo come uno dei partecipanti del reality show più chiacchierato del momento, Temptation Island, ne approfitta per lanciare a tutte le donne un caloroso e bellissimo messaggio. Scopriamo insieme le sue parole.

Ironica, schietta, e frizzante, così si presenta la bella Georgette sul social più utilizzato degli ultimi tempi. La vicentina di 37 anni diverte il suo pubblico postando una buffa immagine. La ragazza è in piedi in un prato, girata di spalle. Sulla gonna che indossa è stampata un’immagine di un lato b coperto soltanto dall’intimo di colore azzurro. La prospettiva inganna per un momento lo spettatore, facendo credere che si tratti proprio del fondo schiena della Polizzi.

“Oggi vi sgancio il mio culotto pandorotto!” scrive come descrizione sotto al post, il quale suscita centinaia di like e commenti da parte dei follower dell’influencer. Subito dopo però, per evitare fraintendimenti, specifica: “P.S non è il mio ovviamente”. La ventata di ironia non è ancora finita, infatti aggiunge: “Il mio è troppo impegnato a sfidare la forza di gravità per farsi vedere”, facendo riferimento al proprio lato b.

Georgette Polizzi, il messaggio su Instagram: “Siamo donne, oltre le gambe c’è di più!”

Insieme al buffo scatto ed alle divertenti parole, la bellissima Georgette Polizzi ne approfitta per lanciare un dolce messaggio a tutte le donne. “Questa mattina ho aperto Istagram, ho iniziato a scorrere la home e TAAAACCC, come sempre è la sagra del culo e della tetta..” ha scritto la ragazza sul social. “Premetto che credo che il corpo della donna sia una delle cose e più belle che ci siano ma, come in tutte le cose, il TROPPO STORPIA!” ha continuato, per poi concludere con il ritornello di una celebre canzone italiana: “Siamo donne, oltre le gambe c’è di più!”