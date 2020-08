Francesca Savarino | morta la nuotatrice torinese | aveva 45 anni

L’atleta Francesca Savarino si è spenta a soli 45 anni. Il decesso è avvenuto nelle scorse ore. Lei aveva praticato nuoto assieme alla sorella Laura.

Si è spenta Francesca Savarino, ex nuotatrice che aveva acquisito una certa fama assieme alla sorella Laura. Francesca è morta all’età di 45 anni ed a condurla alla scomparsa è stata una malattia sorta pochi mesi fa, ad inizio 2020. Un male contro il quale non è stato possibile fare niente.

Francesca Savarino, sport piemontese in lutto

Nel corso della sua carriera la Savarino aveva rappresentato Libertas e Safa Torino, distinguendosi in particolar modo nello stile rana. La morte di Francesca ha avuto luogo proprio nel capoluogo piemontese. I suoi funerali sono fissati per la mattinata del 5 agosto in città.

