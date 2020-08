Francesca Fialdini, conosciamo il suo fidanzato: ecco chi è

Conosciamo meglio l’identità del fidanzato di Francesca Fialdini, la conduttrice Rai che ha sempre dichiarato di vivere un amore a distanza

Fidanzata ormai da tanto tempo la conduttrice Rai, Francesca Fialdini, ha sempre dichiarato di vivere una storia d’amore a distanza. La donna, ormai 40enne, non ha mai svelato il nome dell’uomo per tenere lontani i riflettori dalla sua sfera personale. Il portale Dagospia, invece, ha rivelato che è legata sentimentalmente al celebre odontoiatra di Lecco di nome Milo, che sembra conoscere ormai da tanti anni. Probabilmente la donna si è avvicinata nuovamente così ad un suo ex fidanzato.

Leggi anche –> Francesca e l’anoressia: “Non è come dicono…” – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Francesca Fialdini, tutte le curiosità su Milo

Continuando a leggere le indiscrezioni sul portale Dagospia sul profilo Facebook di Milo c’è la nota ufficiale “fidanzato ufficialmente con Francesca Fialdini” con la relazione che sembra così risalire al 2009. Da oltre dieci anni i due sarebbero insieme e anche su Instagram i due si seguono a vicenda. Al momento, però, le foto di coppia non sembrano esserci e così potrebbero uscire allo scoperto dopo questa nuova rivelazione. Nelle ultime interviste, inoltre, la bionda conduttrice Rai ha svelato di vivere a distanza il suo rapporto con il desiderio anche di creare una famiglia e di pensare anche al giorno del matrimonio.