Elisabetta Gregoraci, la confessione: “Non ci credevo…”

Protagonista ancora una volta con la conduzione di “Battiti Live”, Elisabetta Gregoraci si è lasciata andare andare ad una confessione sui cantanti

Elisabetta Gregoraci è tornata protagonista con la conduzione di Battiti Live, in onda su Italia1 con sei puntate con la musica in primo piano. Dopo l’emergenza Coronavirus ci sono stati numerosi problemi per i concerti e gli artisti, che potrebbero riprendere i loro tour soltanto a partire dal 2021. La kermesse musicale Battiti Live è stata, però, messa a punto con tutte le norme necessarie post Covid. Ai microfoni di Libero la stessa Gregoraci ha svelato: “Il lavoro del musicista è un mestiere come tutti gli altri e non è giusto che sia stato penalizzato. A Battiti Live sono rimasta molto colpita nel vedere molti cantanti, anche quelli più freddi e ruvidi, con gli occhi lucidi per la gioia di tornare sul palco”.

Elisabetta Gregoraci, tutte le curiosità

L’emergenza Coronavirus ha messo in difficoltà tutti gli artisti che hanno così dovuto rinunciare alle loro esibizioni in giro per l’Italia e per il resto d’Europa. Così il programma su Italia1 ha messo entusiasmo dando compagnia a tantissimi telespettatori: “L’epidemia ha messo tutti in pericolo e così pensare a nuovi show è sempre molto complicato con numerosi sacrifici e un dispendio di energie fuori dal comune”. Infine, ha rivelato: “Dopo le scorse edizioni Radio Norba ha deciso di continuare senza fermarsi mai. Il pubblico ha premiato il coraggio di Mediaset“.