Il fidanzamento Diletta Leotta Daniele Scardina è giunto al termine e per la prima volta è lei stessa a parlarne. “Questione delicatissima”.

Il rapporto Diletta Leotta Daniele Scardina è durato un solo anno. Troppo poco per gli ammiratori di entrambi, che erano convinti di potere vedere la giornalista siciliana poter coronare il suo sogno d’amore. Invece la coppia è scoppiata, all’incirca un mese fa. Lui attualmente pare stia vivendo una felice vacanza da single con gli amici ad Ibiza. Invece la 28enne originaria di Catania è tornata a casa per stare un pò in famiglia. Ma la Leotta ha avuto modo di potere rilasciare una intervista al settimanale ‘Gente’.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Diletta Leotta, l’ultimo giorno in radio lascia senza parole: “Niente difetti”

Diletta Leotta Daniele Scardina: “Tema delicatissimo”

Si vocifera di un presunto tradimento di Scardina ai danni di Diletta. Lei in proposito si è limitata a confermare la crisi, parlando di grosse complicazioni. “La storia tra noi due è un tema importante, troppo importante. E troppo delicato. Non lo possiamo banalizzare come niente fosse, come invece avviene sui social network. Sei pagine non sarebbero sufficienti per descrivere il nostro rapporto”.

LEGGI ANCHE –> Diletta Leotta: la storia con Scardina è finita per un tradimento

E Mammì si starebbe vedendo con la Gregoraci

Frattanto si vocifera di un contatto ‘pericoloso’ tra l’ex di Diletta, Matteo Mammì, ed Elisabetta Gregoraci. I due si sono lasciati tempo fa, dopo diversi anni vissuti insieme. E la loro rottura destò grande sorpresa, dal momento che poco prima la Leotta descrisse Mammì come il padre ideale per i suoi futuri figli.

LEGGI ANCHE –> Diletta Leotta, sorriso irrefrenabile e gambe mozzafiato: tutti impazziti