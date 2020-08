Coronavirus 4 agosto: 20mila tamponi in più, dati stabili

20mila tamponi in più in 24 ore e i dati sul contagio da Coronavirus di oggi 4 agosto restano stabili: appena 5 le vittime.

Sono stabili i numeri della diffusione del contagio da Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, con gli attualmente positivi che aumentano di appena qualche unità e sono oggi 12.482 e resta invariato il numero di ricoveri in terapia intensiva.

I decessi nelle ultime 24 ore sono cinque in cinque Regioni diverse: Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana e Sicilia. Leggermente superiore a ieri il numero di dimessi o guariti, che sono oggi 177, mentre i nuovi casi sono 190.

Dati Regione per Regione Coronavirus 4 agosto

I nuovi casi passano da 25 a 44 in Lombardia e da 34 a 42 in Emilia Romagna, mentre altrove sono più o meno invariati o in calo. Anche oggi, nella larghissima maggioranza delle Regioni non si contano decessi: 15 regioni su 20 non ne registrano nessuno. Circa ventimila in più rispetto a ieri sono poi i tamponi effettuati.

In doppia cifra oltre a Lombardia ed Emilia Romagna ci sono Veneto, Lazio, Sicilia, Toscana, dove si contano tra i 10 e i 20 casi totali, le altre Regioni hanno meno di dieci casi e in alcune delle situazioni più preoccupanti si stanno attenuando. Tre sono infine le Regioni a doppio zero. Si tratta di Basilicata, Molise e Valle d’Aosta.