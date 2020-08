Coccodrillo mangia bambino | i resti trovati 4 giorni dopo nello stomaco

Episodio orribile quello in cui un coccodrillo mangia bambino. L’enorme predatore sorprende il ragazzino sulle sponde di un fiume, morte tremenda per lui.

Un coccodrillo mangia un bambino, e la morte per Ricky Ganya, di soli 14 anni, è orribile, Il ragazzino si trovava lungo il corso del fiume Kuching, in Malesia. Era intento a raccogliere lumache, in parte da rivendere ed in parte da mangiare.

Di colpo però un grosso rettile è spuntato fuori dall’acqua e lo ha colto di sorpresa, azzannandolo e trascinandolo di sotto con sé. Alla scena hanno assistito altri partenti dell’adolescente, che è morto a seguito di questo drammatico episodio lo scorso 26 luglio. Il coccodrillo mangia il bambino che ha portato sott’acqua dopo averlo tirato per un piede. Ricky ha provato a lottare ma la forza del poderoso predatore era di gran lunga superiore. Ogni tentativi di divincolarsi è risultato inutile.

Coccodrillo mangia bambino, quattro giorni dopo ritrovati i resti nello stomaco

Una zia ha fatto scattare l’allarme, ma all’arrivo dei soccorritori il ragazzino ed il coccodrillo non c’erano più. Il ritrovamento dei resti del povero giovane si è verificato il 30 luglio. Il coccodrillo in tale data è caduto in una trappola installata da degli specialisti, i quali hanno piazzato un pollo sulla riva del fiume, a quasi 5 km di distanza dal luogo dell’aggressione. Appena il rettile è balzato fuori dall’acqua, alcuni uomini lo hanno ucciso ed aperto. All’interno dello stomaco ecco poi la macabra scoperta, con alcuni vestiti di Ricky ed i resti del suo corpo. Tutto quanto è stato restituito alla famiglia, che potrà così celebrare in funerale. Nello scorso mese di maggio era avvenuto un episodio simile ed altrettanto drammatico. Teatro della tragedia, un isoletta su di un lago del North Carolina, negli Stati Uniti. Ma stavolta è l’imprudenza ad avere giocato un ruolo decisivo, con una donna trascinata in acqua e divorata da un grosso coccodrillo. Il quale se ne stava mansueto sulla riva prima di essere provocato dalla sua vittima.

