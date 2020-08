Chievo Empoli playoff serie BKT: vederla in streaming e formazioni

La partita tra Chievo ed Empoli è il primo match dei playoff della Serie BKT: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Stasera torna la serie BKT con la prima partita che apre i playoff per la Serie A TIM e che può essere seguita anche per gli abbonati a Dazn. Di fronte si troveranno a partire dalle 21.00 Chievo ed Empoli, giunte rispettivamente sesta e settima in classifica.

Ricapitoliamo lo schema dei playoff: a questa fase accedono le squadre dal terzo all’ottavo posto. La terza e la quarta vanno direttamente in semifinale. In un turno preliminare si affrontano quinta contro ottava e sesta contro settima.

Chievo Empoli: come vederla in streaming e in diretta tv

Il match che si gioca questo pomeriggio allo Stadio Bentegodi di Verona è su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky. Per gli abbonati al servizio, è visibile anche su DAZN1 al canale 209 della piattaforma Sky.

Il fischio di inizio è alle ore 18.45 di oggi martedì 4 agosto.

Il fischio di inizio è alle ore 18.45 di oggi martedì 4 agosto. In base al regolamento, i padroni di casa del Chievo Verona hanno due risultati su tre a disposizione. Infatti, in caso di parità non ci saranno i calci di rigore, ma avanzerà la squadra che ha ottenuto il miglior posto nella regular session. Il Chievo ha vinto le ultime tre partite e appare in forma.

Chievo Empoli, le due squadre in campo: le formazioni

Queste le squadre che scenderanno in campo nel tardo pomeriggio in Veneto:

CHIEVO VERONA (4-3-3): Semper; Dickmann, Leverbe, Rigione, Renzetti; Segre, Obi, Garritano; Vignato, Djordjevic, Di Noia. ALL.: Aglietti.

EMPOLI (4-3-3): Brignoli; Fiamozzi, Romagnoli, Sierralta, Balkovec; Bandinelli, Henderson, Zurkowski; Bajrami, La Mantia, Ciciretti. ALL.: Marino.