Auto finisce in acqua: morto un noto conduttore televisivo

In un drammatico incidente stradale, è morto un ex conduttore televisivo molto noto, Brian Black: la sua auto finisce in acqua.

Un ex presentatore televisivo è morto dopo che la sua auto è precipitata in acqua in un porto. La vittima è l’ex volto di punta dell’emittente UTV Brian Black. I soccorsi sono stati allertati al porto di Strangford, a Co Down, nell’Irlanda del Nord.

Nelle prime ore di oggi, Brian Black è stato estratto dall’acqua e portato in ospedale, dove in seguito è morto. Le riprese video e le foto mostrano i momenti del soccorso, con l’auto che viene sollevata su dalle acque del porto.

La tragica morte di Brian Black

Molti in queste ore sono gli omaggi al presentatore e al creatore di programmi, con i suoi amici che hanno condiviso la loro tristezza e il loro sconforto alla notizia della morte dell’amico conduttore televisivo. Il fotografo Kevin McAuley ha twittato un ricordo del presentatore, che era anche stimato per le sue battaglie ambientaliste: “Che tristezza. Ho lavorato a fianco di Brian in molte riprese a North Antrim Fair Head e Rathlin Island”, scrive il professionista.

Un altro conduttore Gerry Kelly ha dichiarato su Twitter: “Sono devastato dall’apprendere della tragica morte del mio ex collega UTV Brian Black. Possa riposare in pace”. Un portavoce della polizia aveva precedentemente detto al Belfast Telegraph: “Abbiamo recuperato una vittima dall’acqua che è stata successivamente trasferita in ospedale. Sono in corso le ricerche per garantire che non siano coinvolte altre vittime”.