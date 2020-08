Belen Rodriguez e Stefano De Martino, messaggi criptici su Instagram

Per l’ex ballerino Stefano De Martino non è un momento facile. Sotto i riflettori per la fine della sua storia con la ex Belen, ora sta affrontando anche problemi lavorativi.

Stefano De Martino non sta affrontando un momento semplice. L’ex ballerino ha visto la sua vita privata sotto gli occhi di tutti quando la sua storia con la ex Belen Rodriguez è giunta nuovamente alla fine, poi tutti i presunti flirt (tra cui quello con la conduttrice Alessia Marcuzzi), ma i problemi per lui non sembrano essere ancora finiti.

L’ex ballerino di Amici sembra che stia affrontando dei problemi anche in ambito lavorativo. Stefano, conduttore di Made in Sud, per ora non è nel palinsesto della Rai per la prossima stagione, ma guardando sul suo profilo Instagram e quello della ex Belen Rodriguez, sembra che i due stiano nuovamente comunicando tra loro. I loro messaggi non sono direttamente collegati l’uno all’altro, quanto piuttosto essere il proseguimento l’uno dell’altro. Il conduttore ha condiviso uno scatto con il commento: “Aspettando la luna“. E la risposta di Belen?

Belen e Stefano, messaggi sulla luna su Instagram

“Vieni con me? Ti porto dove tutto si confonde e la notte è il riflesso della luna sull’acqua, andiamo dove le ombre inventano disegni mai visti“, scrive la showgirl Belen Rodriguez condividendo una foto della luna. Dal canto suo Stefano De Martino si prepara per la conduzione al secondo anno consecutivo del Festival di Castrocaro, che nel 2019 aveva condotto proprio al fianco della ex moglie. Per la trasmissione Made In Sud, condotta con la collega Fatima Trotta su Raidue, invece cala il sipario. Il palinsesto Rai non ha messo in programma la nota trasmissione per la stagione televisiva 2021, ora resta da vedere cos’altro ci sarà in serbo per Stefano.

