Alessia Marcuzzi commuove: “Un capolavoro, voglio condividerlo con voi”

Alessia Marcuzzi commuove sui social tutti i suoi follower, pubblicando un video strappalacrime. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Una delle più celebri conduttrici della televisione italiana, Alessia Marcuzzi, lascia di stucco i propri follower con il suo nuovo post su Instagram. La donna ha infatti pubblicato pochissime ore fa un video strappalacrime, che ha suscitato migliaia di like e commenti da parte di tutti i fan.

Si tratta di un nuovissimo spot pubblicitario, realizzato dalla Nike, quello postato recentemente dalla Marcuzzi. Quest’ultimo, della durata di un solo minuto, è definito dalla donna come un “piccolo capolavoro“, pregno di significato. Gli utenti sotto al post hanno infatti commentano commossi. “Brividi..” ha scritto qualcuno. “Pianto immediato” si legge ancora sotto al post. Pare proprio che la conduttrice abbia dunque suscitato scalpore condividendo la brevissima clip.

Lo spot realizzato dalla Nike si intitola: “You can’t stop sport. You can’t stop us”, tradotto in italiano “Non puoi fermare lo sport. Non puoi fermare noi.“, e sta facendo il giro del web. Il messaggio lanciato dall’azienda statunitense è potente ed immediato, ed è stato accolto con stupore da tutti gli spettatori. Nessuno potrà mai fermare lo sport. “Di fronte a tutte le ingiustizie ci uniremo per invocare il cambiamento”, si sente dire nel video dalla voce narrante.

La bionda conduttrice ha conquistato oggi i social condividendo per il suo pubblico il nuovo spot pubblicitario della Nike. Quest’ultimo ha decisamente colpito nel segno, facendo breccia nei cuori della popolazione. Nel periodo storico attuale, dopo la pandemia mondiale e la lotta contro il razzismo, i messaggi lanciati dall’azienda sportiva statunitense calzano proprio a pennello. Nella clip infatti passano in rassegna numerosissimi brevi video che raffigurano atleti di ogni etnia, nazionalità, età, con disabilità, professionisti e non, uniti sotto un’unica grande passione: lo sport. “Non saremo mai soli.”, si sente dire dalla voce narrante, un incoraggiamento che scioglierebbe il cuore anche dei più duri.