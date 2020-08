Alessandro Di Battista diventa papà bis: è nato Filippo – VIDEO

Diventa papà per la seconda volta l’ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista: è nato oggi il figlio Filippo.

L’ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista, tra i più attivi nella scorsa legislatura, è diventato padre del suo secondo figlio. Nelle scorse ore, infatti, è nato Filippo, avuto dalla compagna Sahra Lahouasnia.

Il parto è avvenuto all’ospedale di Pescara, a tre anni dalla nascita del primogenito Andrea, e proprio nel giorno in cui l’ex deputato compie 42 anni. “Sarà l’ultima volta che festeggio un compleanno mio”, ha osservato infatti Dibba.

Sui social network, l’annuncio dell’ex parlamentare, che ha spiegato: “La mamma è stata mitica e sta benone. Filippo è nato ascoltando Sweetest Thing degli U2. Un ottimo inizio direi! Grazie a Sarah per questo regalo di compleanno davvero unico e a voi per gli auguri”. La coppia ha pubblicato già la foto del nascituro, nascondendo per privacy il volto. In ogni caso, una manina spunta dall’inquadratura.