Al Bano-Loredana Lecciso, retroscena piccante: “Ecco come dormono”

Si (ri)accendono i riflettori su Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. Nella puntata di oggi, martedì 3 agosto, di Ogni Mattina condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola si è dato ampio spazio alla chiacchieratissima coppia di Cellino San Marco. L’esperto di immagine Giovanni Ciacci ha svelato un retroscena piccante sulla dolce metà del cantante, lodandone la grande capacità di sopportazione: “Io do un 9 per la pazienza a Loredana Lecciso, è faticoso vivere sempre con questa Romina Power sulle spalle”, ha detto.

I segreti della coppia Al Bano-Lecciso

Dopo essersi presi e lasciati più volte, Al Bano e Loredana Lecciso sembrano aver finalmente ritrovato l’armonia di coppia. Ma tra i vari ospiti della suddetta trasmissione c’è chi ha continuato a sostenere che i due siano separati. A tal proposito Giovanni Ciacci, grande amico di entrambi, ha dichiarato perentorio: “Non è vero che dormono in camere separate Loredana e Al Bano, l’amore è scoppiato. Dormono in casa insieme”.

Chiuso questo capitolo, nel salotto di Ogni Mattina si è parlato della famosa festa di compleanno organizzata da Loredana Lecciso per Al Bano. Si è mormorato che la bionda non avesse invitato l’ex moglie del cantante. Notizia tuttavia smentita dallo stesso Ciacci: “Non è vero che Loredana non ha invitato Romina alla festa di compleanno di Al Bano, lei è stata invitata ma non è andata”. Caso chiuso?

