Adriana Volpe, possibile cancellazione del nuovo programma Ogni Mattina

Ogni Mattina potrebbe subire davvero cambiamenti importanti in vista della prossima stagione. Ancora problemi per la conduttrice Adriana Volpe

Non finiscono ancora le brutte notizie per Adriana Volpe, protagonista su Tv8 al fianco di Alessio Viola per la conduzione di Ogni Mattina. Al momento la trasmissione non sta riscuotendo tanto successo con lo stesso Magalli che ha preso in giro gli ascolti dopo che i due sono finiti anche in Tribunale. Come svelato dal portale Dagospia il programma potrebbe anche rischiare la cancellazione, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Il programma non ha mai superato l’1% di share venendo così aspramente criticato. Secondo il sito potrebbe esserci l’idea di un nuovo format per alzare gli ascolti con nuovi ospiti davvero interessanti.

Vivo per Te amore mio #egioiasia #amoreassoluto

Adriana Volpe, cosa succederà in futuro?

Per ora si tratta soltanto di indiscrezioni davvero caotiche con il programma che sarà ancora in onda almeno fino a settembre con la Volpe e Alessio Viola protagonisti. Sul portale Dagospia si può leggere: “Un primo bilancio è stato già fatto e gira voce che se gli ascolti non dovessero crescere si arriverebbe a un cambio di formula oppure a una cancellazione il prossimo dicembre”. Le novità importanti dovrebbero arrivare così in vista della prossima stagione.