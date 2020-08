Uomini e Donne, Sharon Bergonzi ancora incinta: l’annuncio

Sharon Bergonzi diventerà mamma per la seconda volta per la gioia di tutti. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha condiviso la sua gioia con tutti

Ancora una bellissima notizia per Sharon Bergonzi con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che diventerà ancora mamma per la seconda volta. La ragazza è incinta con l’annuncio che è arrivato direttamente con un post su Instagram da parte del marito Valerio. Poi è stato confermato anche dalla stessa Sharon che lo ha comunicato proprio durante i festeggiamenti dei suoi 28 anni. La bella ragazza casertana è già mamma di Luigi, nato nel giugno 2018 e così la coppia è davvero felice per un nuovo piccolo che nascerà nei prossimi mesi.

Uomini e Donne, Sharon Bergonzi mamma perfetta

Dai suoi post su Instagram è possibile anche notare come la ragazza sia sempre molto affettuosa con il suo piccolo Luigi. L’ex protagonista di Uomini e Donne, tra le più amate, è davvero una mamma esemplare donando tutto il suo affetto. Ora a breve saranno due…