Orrenda scoperta quella compiuta nei pressi di una località di mare: trovati cadaveri di due persone all’interno dell’abitacolo di un’auto parcheggiata.

Trovati cadaveri di un uomo e di una donna. La macabra scoperta è avvenuta all’interno di un’auto parcheggiata all’interno di un parco naturale del Dorset, nei pressi si Swanage, in Inghilterra.

Il parco è il Durlston Country, molto rinomato in Inghilterra e situato lungo la costa inglese. I cadaveri sono stati trovati nel corso della mattinata di lunedì 3 agosto 2020, verso le ore 08:15 locali. Per adesso le autorità non hanno identificato la coppia. Ad accorgersi della presenza dei due corpi nell’auto alcuni passanti, che hanno allertato immediatamente le forze dell’ordine. La strada che conduce al parco ha visto una momentanea chiusura, per consentire alle autorità di svolgere i rilievi e la raccolta di indizi.

Trovati cadaveri, sono di un uomo ed una donna rinchiusi in un'auto parcheggiata in un parco

Subito è partita una inchiesta che ha lo scopo di individuare eventuali responsabili, in attesa del responso dell’autopsia ordinata su entrambi i corpi. Si intende stabilire quale sia la causa della morte dell’uomo e della donna. E questo presumibilmente fornirà anche delle risposte certe riguardo alla eventuale partecipazione di altri soggetti. Le ipotesi su quanto accaduto vanno dall’omicidio suicidio al duplice delitto, per motivazioni ancora da accertare. L’inchiesta andrà avanti fino a quando non ci saranno novità.

