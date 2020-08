Questa sera, lunedì 3 agosto 2020, andrà in onda una nuova puntata de “Il giovane Montalbano” intitolata “Il ladro onesto”: ecco tutte le curiosità

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 3 agosto 2020, in onda in prima serata su RaiUno con una nuova puntata de Il giovane Montalbano. Si parlerà di una banconista Pamela Bianchi che non si presenta al lavoro dopo la domenica precedente: così il gestore del bar si preoccupa e lancia l’allarme. La ragazza è stata vista l’ultima volta in stazione quando l’hanno accompagnata, con lei che era molto nervosa. Successivamente è stata trovata senza vita ai piedi di un tratto ferroviario sopraelevato: così l’autopsia rivela che è morta per motivi di strangolamento.

Leggi anche –> Il Giovane Montalbano, Michele Riondino: “Chissà se…” – VIDEO



Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Stasera in tv – Il giovane Montalbano – Il ladro onesto, le curiosità

Successivamente ci sono a Vigata tanti furti con il responsabile che è un 60enne che è uscito di prigione da poco. Molto bravo a fabbricare chiavi false con Montalbano che gli diventa anche amico relazionandosi in maniera simpatica. Proprio a questa relazione “Il ladro onesto“, come verrà chiamato, darà moto di sventare un tentativo di estorsione ai danni di un professionista benestante di Vigata. E alla fine si scoprirà anche chi ha ucciso la ragazza. Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 3 agosto 2020, con una nuova puntata de “Il giovane Montalbano” in onda su RaiUno. Nel cast troviamo Michele Riondino, Alessio Vassallo, Andrea Tidona, Fabrizio Pizzuto, Beniamino Marcone e Sarah Felberbaum.