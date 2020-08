Stasera in tv – Battiti Live, le anticipazioni del 3 agosto

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 3 agosto, in onda in prima serata su Italia1 con una nuova puntata musicale di “Battiti Live”

Da non perdere questa sera, lunedì 3 agosto, un nuovo appuntamento su Italia1 con “Battiti Live“, la seconda puntata con la conduzione di Alan Palmieri insieme a Elisabetta Gregoraci. Saranno protagonisti Fedez, Cara, The Kolors, Baby K, Annalisa, Fred De Palma, Nek, Boomdabash, Alessandra Amoroso, Piero Pelù, Anna, Rocco Hunt, Bugo, Ermal Meta, Shade, Francesco Renga, Mr Rain.

Stasera in tv – Battiti Live, le curiosità

Altra scenografia esclusiva al Castello Aragonese di Otranto, ma il format sarà sempre lo stesso degli ultimi anni con 15 appuntamenti “on the road” in location pugliesi come Alberobello, Altamura, Andria, Bari, Brindisi, Castellana Grotte, Foggia, Gallipoli, Lecce, Mesagne, Molfetta, Ostuni, Taranto, Trani e Vieste. Inoltre, saranno protagoniste anche cinque città marittime Giovinazzo, Manfredonia, Mola di Bari, Monopoli e Porto Cesareo. Infine, ci sarà anche l’attrice e webstar Mariasole Pollio. Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 3 agosto 2020, con una nuova puntata in onda in prima serata su Italia1 con tante esibizioni di cantanti di successo.