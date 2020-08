Rissa furibonda in un locale, coinvolto anche un bambino di quattro mesi

Il bambino di appena quattro mesi è stato colpito ed è rimasto privo di sensi durante una lite in un pub con protagonista un 70enne.

Un bambino ha violentemente battuto la testa su un tavolino del Colebrook Inn, un pub di Plymouth, in Inghilterra, dopo che un uomo di 70 anni, nel bel mezzo di una feroce rissa, è stato spinto verso la carrozzina del piccolo. Uno “strano incidente” su cui ora sta indagando la polizia d’Oltremanica.

Il bambino privo di conoscenza dopo la baruffa

Della vicenda, che ha avuto luogo ieri, domenica 2 agosto, intorno alle 17:00 (ora locale), si sta occupando la Polizia del Devon e della Cornovaglia, intervenuta quando la situazione è precipitata. Il suddetto 70enne sarebbe stato aggredito da un altro uomo all’interno del locale, che lo avrebbe spinto e fatto cadere su una donna che teneva in braccio il bambino.

Il piccolo, al culmine della lite, avrebbe battuto la testa sul tavolino e sarebbe poi finito a terra privo di conoscenza, quindi trasportato d’urgenza all’ospedale di Derriford dal South Western Ambulance Service, da dove è stato infine dimesso con lievi ferite.

“Il bambino è stato portato in ospedale dove ha ricevuto il trattamento per un lieve trauma cranico prima di essere dimesso” conferma un portavoce della Polizia, aggiungendo che per il momento non sono stati eseguiti arresti e che i due uomini coinvolti nella rissa sono stati identificati e saranno chiamati a riferire in merito in un secondo momento.

