Ragazzo di 18 anni annega nel fiume, inutili i tentativi di soccorso

Un ragazzo di soli 18 anni è morto nel giorno più caldo dell’anno mentre cercava un po’ di refrigerio nuotando in un fiume.

Questa domenica è stata il giorno più caldo dell’estate in diverse parti dell’Europa. In Italia il record di temperatura massima è stato toccato in Sardegna, dove la massima è stata di 45°. Una massima che non è stata toccata nelle altre regioni, ciò nonostante il clima di ieri è stato afoso e umido ovunque. Caldo asfissiante ieri anche in Gran Bretagna, dove i cittadini britannici hanno cercato un po’ di sollievo andando a mare o nei vari corsi d’acqua che bagnano l’isola.

Grande affollamento anche nei pressi del fiume Wharfe, specie in prossimità delle cascate di Linton (North Yorkshire). Proprio in questa zona, la giornata di relax e riposo si è tramutata in tragedia quando un diciottenne ha accusato un malore ed è finito sott’acqua nel fiume. Immediata la richiesta di soccorsi, giunti sul luogo poco dopo la chiamata. I soccorritori hanno battuto il fiume finché non hanno ritrovato il corpo del ragazzo e lo hanno riportato a riva.

Ragazzo di 18 anni annega fiume: inutili i tentativi di soccorso

Quando i paramedici hanno portato il giovane a riva, questo già era privo di coscienza e non respirava. I soccorritori hanno provato a rianimarlo effettuando la respirazione ed il massaggio cardiaco, ma il tentativo si è rivelato vano e sono stati costretti a dichiararne il decesso. Il portavoce del dipartimento Fire and Rescue del North Yorkshire ha dichiarato: “Nonostante i frenetici tentativi di molti, non siamo stati in grado di salvare la vita al ragazzo. I pensieri vanno agli amici ed ai parenti. Purtroppo si è aggiunto un altro decesso per annegamento in uno delle nostre belle località”.