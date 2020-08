Padova, studente 16enne si accascia e muore durante una cena tra amici

È tragedia nell’Alta Padovana: uno studente di soli sedici anni crolla a terra a causa di un malore improvviso e muore, lasciando la famiglia distrutta.

Stava mangiando con tranquillità una pizza a casa di amici, Filippo Pedron, il ragazzo 16enne che ha perso la vita ieri, domenica 2 Agosto 2020, intorno alle ore 22:00. Era in compagnia della sua comitiva di amici quando, tutto d’un tratto, si è alzato per andare in giardino, senza fare più ritorno al tavolo.

“Esco a prendere una boccata d’aria” ha dichiarato Filippo ai suoi amici, alzandosi e dirigendosi verso il giardino. Il ragazzo non ha però nemmeno avuto il tempo di raggiungerlo. Quest’ultimo si è improvvisamente accasciato al suolo, colto da un improvviso malore. Inutili tutti i tentativi e gli interventi da parte dei soccorsi: per lui non c’è stato più nulla da fare.

Ci ha lasciati ieri sera il giovane Filippo Pedron, studente di soli 16 anni. A portarlo via è stato un terribile arresto cardiaco, che non ha lasciato scampo al ragazzo. La famiglia, composta da mamma Raffaella, papà Andrea e i due fratellini più piccoli, è completamente devastata. La scomparsa del piccolo ha lasciato nei cuori delle persone che lo amavano una profonda ferita. I funerali avranno luogo probabilmente nel fine settimana.