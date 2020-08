‘Pacchetti misteriosi’ provenienti dalla Cina: di che cosa si tratta

Una marea di pacchetti misteriosi provenienti dalla Cina sono stati spediti in tutto il mondo. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

L’enigma dei pacchetti misteriosi provenienti dalla Cina prosegue. La gente di tutto il mondo sta attualmente ricevendo per posta ambigui pacchetti, contenenti soltanto semi di pianta, senza alcuna spiegazione sulla loro provenienza o sul motivo per il quale sono stati inviati.

Leggi anche->Navi fantasma cariche di cadaveri, svelato il mistero che durava da anni

Tutto ciò che si sa sullo strano evento che sta capitando in questi giorni è che i pacchi provengono tutti dalla Cina. Le persone negli Stati Uniti e nel Regno Unito hanno dichiarato di averli ricevuti totalmente all’improvviso, senza alcun dettaglio utile a capire di che cosa si trattasse o quale fosse il motivo.

Leggi anche->Area 51, nuovo mistero: la scomparsa di un hangar gigante

Di fronte all’evento che sta interessando le famiglie di numerosi stati del mondo, sorgono spontanee due domande. Di quali semi si tratta? È sicuro piantarli? Il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti, l’USDA, e quello del Regno Unito, l’APHA, hanno messo in guardia l’intera popolazione dal piantare i semi. Questi infatti potrebbero appartenere ad una specie di pianta invasiva che potrebbe minacciare la flora autoctona, mettendola in pericolo.

Leggi anche->Bimbo disabile scomparso nel nulla da casa sua, mistero sulla sua fine

La popolazione in possesso degli strani pacchettini, è stata calorosamente invitata a segnalare il fatto alle autorità competenti e ad attendere opportune istruzioni sul da farsi per quel che riguarda i semi. “La biosicurezza è di vitale importanza e abbiamo messo in atto solidi controlli per proteggere le nostre piante e la fauna selvatica, anche per quel che riguarda la vendita online di piante”, ha dichiarato l’Apha.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

I pacchetti misteriosi contenenti semi: l’invito alla cautela

Numerosi ed ambigui pacchetti contenenti alcuni semi provenienti dalla Cina hanno incuriosito e messo in guardia la popolazione di tutto il mondo. Questi ultimi vengono infatti spediti all’improvviso e senza alcuna spiegazione. Un’indagine ha rivelato che i pacchetti possono includere semi di erbe come menta, rosmarino e salvia, e semi di ibisco, rosa, lavanda, senape e cavolo.