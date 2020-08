Nicole Kidman riabbraccia la mamma dopo 8 mesi: “Mi sento bene” – VIDEO

Nicole Kidman ha potuto riabbracciare la madre dopo 8 mesi: a causa del coronavirus, infatti, le due non si era più viste da novembre.

Nicole Kidman e mamma Janelle si sono lasciate lo scorso novembre con la promessa che presto si sarebbero riviste. L’attrice è ripartita per gli States per impegni lavorativi e come capita spesso per chi fa il suo lavoro, le riprese si sono prolungate per diverso tempo. Finiti i ciak, però, il ritorno nella sua terra natia è stato bloccato dalla pandemia di Coronavirus. In questo periodo di lontananza forzata l’attrice si è persa anche il compleanno della mamma (ha compiuto 80 anni).

La distanza forzata è stata difficile da sopportare, ma per fortuna qualche giorno fa si è conclusa. Nicole, infatti, ha potuto riabbracciare la sua mamma. Il momento in cui le due donne si lasciano andare alla felicità e all’affetto è stato immortalato e postato su Instagram. Accanto a quella bella foto, l’attrice ha scritto: “Mi sento così bene adesso che ho la possibilità di abbracciare mia madre. Mi sono persa i suoi 80 anni, ma adesso sono qui. Ti amo mamma”.

