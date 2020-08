Michelle Hunziker: “Il vero amore? Vi spiego come riconoscerlo”

Michelle Hunziker spiega alle proprie fan cos’è per lei il vero amore e dà loro dei consigli su come riconoscerlo dai dettagli.

La conduttrice svizzera Michelle Hunziker vive da anni una proficua relazione d’amore con Tommaso Trussardi. I due si sono sposati nel 2014 ed hanno avuto due splendide figlie: Sole e Celeste. Sembra proprio che la loro relazione sia solida e felice, ad eccezione di qualche battibecco, e si può dire senza timore di smentite che hanno trovato il vero amore.

Proprio per questo molte delle fan di Michelle le chiedono spesso come ha fatto a capire che Tommaso era il vero amore. Una domanda complessa, chi potrebbe definire un concetto così astratto come l’amore. Tuttavia la conduttrice prova a rispondere a questo quesito filosofico. Lo fa, ovviamente, riportando quello che è per lei il vero amore, quello che per sua esperienza l’ha portata a pensare che la persona che ha accanto è quella giusta con cui condividere la vita e una famiglia.

Michelle Hunziker spiega il vero amore

Con un lungo post su Instagram, la conduttrice svizzera spiega come lei si è resa conto che quello per Tommaso era vero amore: “Il giorno che vi sveglierete accanto alla persona che pensate d’amare…osservatela bene mentre dorme, in quel momento così intimo,così vulnerabile…guardatela bene. In quel momento sentirete il cuore che si riscalda, dovreste provare una tenerezza incredibile nel osservarla…vi renderete conto di amare ogni millimetro di quel corpo che vedete…vi verrà voglia di baciargli gli occhi, la fronte, il naso, le dita di quelle mani che sanno come farvi stare così bene”.

Quando proverete quella sensazione, ma vi fermerete dal dare prosieguo a quell’intento per non svegliare la persona amata e percepirete che con quella volete costruire il vostro futuro, continua Michelle, avrete trovato il vero amore.