Le previsioni meteo per i prossimi giorni. Le previsioni dove pioverà, le temperature

La prima grande ondata di caldo africano che ci ha fatto boccheggiare con i termometri che sono arrivati a toccare i 40 gradi è finalmente giunta al termine. La prima settimana di agosto inizia sotto altre vesti, meno afose, ma non meno estreme. E’ atteso infatti l’arrivo del ciclone atlantico che porterà temporali violenti e grandinate su mezza Italia. Sul resto della penisola avremo invece sole in abbondanza in un contesto però molto meno bollente. Le previsioni meteo per agosto ci indicano un mese che ci riserverà ancora molte sorprese e che ci metterà di nuovo davanti al caldo rovente. Ma per il momento la settimana appena iniziata sarà decisamente più piacevole sul piano delle temperature. Vediamo chi dovrà portare con sé l’ombrello e chi l’ombrellone.

Meteo dal 3 al 9 agosto: arrivano i temporali

Mentre le masse d’aria bollente africana fanno un passo indietro, il ciclone atlantico avanza impetuoso verso l’Italia e fa sin da subito sentire i suoi – per il momento benefici – effetti. Si smorza infatti la cappa di caldo che ci aveva avvolto negli ultimi giorni e si abbassano le temperature che tornano su valori in linea con l’estate mediterranea. Ma arrivano anche i temporali che potrebbero avere caratteristiche estreme per via dello scontro fra aria fresca e calda. Attenzione dunque in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia e Piemonte nell’arco della giornata e in tardo pomeriggio anche su Liguria di levante ed Emilia Romagna. Sul resto dell’Italia avremo un aumento della nuvolosità e un abbassamento termico.

Previsioni meteo giorno per giorno

Martedì 4 agosto il ciclone si sposta verso il Nord Est e successivamente le regioni adriatiche. Sin dal mattino possibili piogge e rovesci su Friuli Venezia Giulia e Veneto, poi sulla costa adriatica dalla Romagna, alle Marche all’Abruzzo. Estate piacevole invece sul versante tirrenico e al Sud con temperature gradevoli. Ma per poco. Nella giornata di mercoledì 5 agosto il ciclone investirà anche il centro-sud portando temporali sul Basso Lazio, la Campania, la Puglia e la Basilicata. Giovedì 6 agosto inizia la risalita dell’Alta Pressione soprattutto al Centro-Nord mentre al Sud rimane una situazione perturbata con qualche rovescio su Campania, basso Abruzzo, Gargano, Calabria ionica e il messinese in Sicilia

Venerdì 7 agosto sole splendente al Nord e buona parte del Centro con temperature in aumento, mentre al Sud rimane ancora una situazione perturbata con precipitazioni su Basso Lazio, Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Calabria settentrionale, Puglia ad esclusione del Salento.

Sabato 8 agosto conquista più spazio l’Alta Pressione con residui di maltempo limitato a qualche acquazzone sulla bassa Campania, il Molise e la Calabria del Nord con qualche rovescio sulla Puglia e la Sicilia. Il contesto è però di generale miglioramento, con temperature in aumento in tutta Italia.

Domenica 9 agosto il sole è il protagonista di tutta la Penisola con qualche isolato piovasco sui settori alpini e sui rilievi della Calabria.

Temperature inizio agosto: altalena bollente

L’arrivo del ciclone Atlantico porterà temporali, ma soprattutto porterà un po’ di fresco. Il caldo rovente della settimana scorsa sarà solo un ricordo e potremo in questo inizio agosto godere di temperature piacevoli. Com’è stata finora l’estate 2020 avremo dunque di nuovo un clima mite, in linea con quella che è d’altronde l’estate mediterranea.

Il calo termico portato dall’aria atlantica sarà piuttosto notevole con addirittura un calo di ben 10 gradi! In linea generale l’abbassamento sarà di circa 5/6 gradi sia sui valori massimi, sia minimi e inoltre diminuirà l’afa. Sul finire della settimana ecco però un rialzo termico dovuto all’arrivo dell’Alta Pressione. Si tratterà però di un aumento non così rovente, ma sufficiente per farci scappare dalle città per cercare refrigerio al mare.

Martedì 4 agosto sarà la giornata più fresca in tutta Italia, non solo dove pioverà, ma in tutto lo Stivale si registreranno temperature perfino basse per il periodo. A Roma le temperature caleranno di 10 gradi passando dai 38 gradi di sabato ai 28 di martedì! A Milano si avrà una massima di 27 gradi e addirittura una minima di appena 14 gradi! Massime bassissime nelle aree dove pioverà: a Bologna dove sono attesi appena 22 gradi, così come a Venezia, Trieste e Bolzano dove non si andrà oltre i 23 gradi.

Da giovedì 6 e venerdì 7 i termometri torneranno a salire e nel weekend si registreranno temperature molto calde. Al Nord le massime saranno intorno ai 32 gradi, al Centro e sulla Pianura Padana si toccheranno i 35 gradi – a Firenze 36, a Bologna e Roma 35 – meglio al Sud con massima sotto i 30 gradi a Palermo.